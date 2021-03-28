لحظة اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه في مصر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفق ما نشر موقع "مصراوي"، قال مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، إن سبب الحادث سير الفتاة بسيارتها عكس الاتجاه بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة "نصف نقل" وانفجارها.

وأكد المصدر الأمني أن الحادث وقع صباح أمس السبت، ووثقه رواد مواقع التواصل من خلال مقاطع فيديو.

ويظهر فيديو التقطه سائق سيارة أخرى على الجانب المقابل السرعة الكبيرة التي كانت تسير بها السيارة بعكس اتجاه السير، لتصطدم في النهاية بسيارة كبيرة وجها لوجه.

وأدى الحادث إلى وفاة الفتاة بحسب بلاغ تلقته غرفة عمليات مرور السويس.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الفتاة إلى أقرب مستشفى، بعد إخماد النيران الناتجة عن الانفجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت مصر منذ الأسبوع الماضي عددا من الحوادث المتتالية، بدأت يوم الثلاثاء الماضي، حيث توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

ويوم الجمعة الماضية، سقط عشرات القتلى والجرحى بمصر، إثر تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج (صعيد مصر)، وبعدها بساعات قليلة، انهار عقار مأهول بالسكان في شارع جسر السويس بالعاصمة المصرية، القاهرة، سقط على إثره نحو 23 قتيلا، و25 مصابا.