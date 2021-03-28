شكرا لقرائتكم خبر عن عبد ربه منصور هادى: لن نقبل باستنساخ التجربة الإيرانية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن الشعب اليمني لن يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في بلاده، وقال هادى للمبعوث الأممى، مارتن جريفثس، الأحد، إن "تصعيد الحوثيين في مأرب يؤكد عدم نيتهم في السلام". وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وعلى صعيد متصل عبر المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثي ليندركينج عن أمله بنجاح المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن، وشدد ليندركينج الأحد على ضرورة حماية الممرات الدولية ومنع التدخلات في المنطقة، كما أكد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب.

وفى السياق نفسه، كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، كان أعلن مؤخرا عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، وأوضح أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة، وقد لاقت المبادرة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة.