شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة للتعاون بين الجامعة العربية والصين فى مجال أمن البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت جامعة الدول العربية إلى توافق مبدئى مع الصين حول تعزيز التعاون فى مجال أمن البيانات، والذي يتطابق مع المبادئ الأساسية المتعلقة بهذا المجال، في إطار الأمم المتحدة.

وتحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها أمن البيانات الدولي مع كافة الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والكيانات التابعة له.

وتدعو الصين من خلال هذه المبادرة جميع الدول إلى التركيز - بشكل متساو - على التنمية والأمن، واتباع نهج متوازن للتقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية وحماية الأمن القومي والمصلحة العامة، وتؤكد على أنه يتعين على جميع الأطراف تكثيف سُبُل الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل، وتضافر الجهود لإقامة مستقبل مشترك للفضاء السيبراني يتسم بالسلم، والأمن، والانفتاح، والتعاون والنظام.

ويحضر إطلاق هذه المبادرة كل من نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشيوي، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، وسفير الصين بالقاهرة، ومندوبها لدى جامعة الدول العربية لياو ليتشيانج.\

وتأتى الخطوة نظرا لأهمية التعاون السياسي بين الصين والدول العربية، وتأكيدا على أهمية تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الجانبين، وتبادل التفاهم والدعم في القضايا التي تهم الجانبين وتتعلق بمصالحهما الجوهرية والرئيسية، بما يصون مصالح الجانبين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم، وبفضل الجهود المشتركة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة، والجانب الصيني