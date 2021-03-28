“السديس”: استمرار تعليق سُفر الإفطار والاعتكاف بالحرم والصحن للمعتمرين

الكويت - هبة التوبجي - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وقال الدكتور السديس خلال اللقاء الإعلامي الذي تم عن بعد لتدشين خطة الرئاسة لشهر رمضان لهذا العام الذي أقيم ظهر اليوم (الأحد)، بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إنه سيتم استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، لافتًا إلى أن الخطة تعنى بالتعامل مع جائحة فايروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

وأضاف الدكتور السديس قائلا نظرا لاستمرار رفع المشربيات والحافظات تستهدف ⁧‫الرئاسة توزيع ٢٠٠ ألف عبوة يومياً من مياه زمزم لقاصدي المسجد الحرام وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 5 مصليات داخل ⁧‫المسجد الحرام،⁩ بالإضافة إلى الساحة الشرقية وتخصيص مصليات مهيأة لذوي الإعاقة بالإضافة لدورات مياة خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة ولإجابة المستفتين.

وأبان أنه يتم ترجمة الخطب والدروس والمحاضرات إلى 10 لغات وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالمسجد الحرام، فيما يقوم المترجمون العاملون في المسجد الحرام بخدمة الإرشاد المكاني وترجمة الأسئلة للمفتين بـ(23) لغة، مشيرا إلى تسيير قوافل ماء زمزم لجنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين من دروس وبرامج علمية وتوجيهية إلى العالم أجمع.‏ ⁧

من جهته قال وزير الإعلام «لقد تشرفت هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا بخدمة ⁧‫الحرمين الشريفين⁩، بما يعكس الصورة الحضارية ورسالتها العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة الإعلام تتشرف بخدمة ⁧‫الرئاسة وإمدادها بكافة الكوادر الإعلامية لنشر منظومة الخدمات الكبيرة التي تبذلها للقاصدين».