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“التعاون الإسلامي” تدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المدنيين بالمملكة

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة اليوم ، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية ، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها .

وجدد معالية وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييده لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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