شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينشر مقطع للحظة تدمير زورقين مُفخخين تابعين لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

ويوثق المقطع استهداف الزورقين المفخخين بالقرب من محافظة الحديدة، أمس السبت، حيث كان الزورقين يستعدان لهجوم وشيك.

وأكد التحالف أن ​الحوثيين​ يتخذون من ​اتفاق ستوكهولم​ مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة ​”الحديدة​”، ويستمرون في تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.