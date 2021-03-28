شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن نتائج القدرات العامة للفترة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، عن نتائج اختبار القدرات العامة (الفترة الثانية).

وأضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق زيارة الرابط التالي :هنا.

وكانت الهيئة قد أكدت أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسًا موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وأشارت إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.