شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: التجمعات فى المنازل سبب ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، شهد ارتفاعاً في الحالات المصابة والحرجة.

وأضاف “العبدالعالي” في المؤتمر الصحفي اليوم، أن السبب في ارتفاع أعداد الإصابات هو التجمعات داخل المنازل دون أخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، موضحاً أن 70% من الحالات الجديدة سببها التجمعات في المنازل.

وأوضح أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا هدفه هو التقليل من مضاعفات الإصابة بالفيروس، لكنه لا يمنع الإصابة، مشيراً إلى أن ما يمنع الإصابة هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا هي 4.053.069 جرعة، لافتا إلى أن نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جداً.

وأوضح “متحدث الصحة” أن هيئة الغذاء والدواء تختبر لقاحات أخرى غير “فايزر” و “أسترازينيكا”، مؤكداً مأمونية وفاعلية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأكد “متحدث الصحة”، على ضرورة حرص الجميع على الحصول على اللقاحات، مضيفاً أن الوزارة سوف تزيد من مواعيد أخذ اللقاحات نظراً للإقبال على تلقي اللقاح.