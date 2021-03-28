السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلاله تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لهذا العام 1442، حرصا على سلامة الزوار والمصلين والتزاما بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوكالة السعودية استمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع خمس تسليمات خلال موسم شهر رمضان، مع استمرار عدد التسليمات في صلاة القيام (التهجد) بواقع خمس تسليمات، مشددة على الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي في جميع المواقع بالمسجد النبوي، موضحة أن الساحات الغربية الجديدة ستستخدم للصلوات، مع مراعاة عدم التفويج إليها خلال اشتداد أشعة الشمس والحرارة نهارا، حفاظا على سلامة الزوار والمصلين.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الإفطار الفردي (تمر وماء) ويمنع إحضار أي مأكولات أو مشروبات للمسجد النبوي وساحاته، ويكون الإفطار فردياًّ وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.