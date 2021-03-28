أنباء عن عملية دهس في مدينة القدس المحتلة والجيش يتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنود الجيش الإسرائيلي، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه لم يسجل وقوع أي إصابات في المكان، وتم اعتقال السائق بعد مطاردة ومحاولته الانسحاب من المكان.

ومن جانبها، أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن سيارة فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين في حديقة عين مابوع، بمستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس، واصطدمت بمركبات متوقفة، ولم تقع إصابات بين الجنود وتم تحييد السائق واعتقاله.