شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القيامة بالقدس تفتح أبوابها لاستقبال المصلين فى أحد الشعانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختلفت المشاهد في كنيسة القيامة في القدس عن العام الماضي إذ فتحت أبوابها اليوم لاستقبال المصلين في أحد الشعانين وسمحت للمسيحيين بحضور قداس في بداية أسبوع الآلام.





ومع حصول أكثر من نصف سكان إسرائيل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، تم تخفيف القيود المفروضة بما يسمح بتجمع أعداد صغيرة مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسادت أجواء احتفالية خلال عبور عشرات من رعايا الكنيسة الكاثوليكية الأبواب الخشبية الضخمة في الكنيسة التي تُسلط عليها الأضواء في أبرز الاحتفالات في التقويم المسيحي.

وقال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتين في القدس لرويترز لدى خروجه من الكنيسة محاطا برجال الدين والمصلين حاملين سعف النخيل "العام الماضي كان عيد القيامة مروعا. أما هذا العام فأفضل كثيرا، فالباب مفتوح. ليس عندنا كثيرون لكننا نشعر بتفاؤل أكبر أن الأمور ستتحسن".

ويحتفل المسيحيون بأحد الشعانين باعتباره اليوم الذي تقول الأناجيل إن يسوع دخل فيه القدس واستقبله أهلها استقبالا حارا لكن تم صلبه بعد ذلك بخمسة أيام.





وفي العام الحالي يحتفل المسيحيون الكاثوليك بعيد القيامة في الرابع من أبريل بينما تحتفل الكنائس الشرقية به في الثاني من مايو أي بعد أربعة أسابيع.

ومن المتوقع أن يشارك بطريرك اللاتين في وقت لاحق في موكب أحد الشعانين من جبل الزيتون إلى المدينة القديمة.

وفي ظل القيود الإسرائيلية الخاصة بمرض كوفيد-19 سيسير الموكب بعدد محدود من المشاركين.