مقطع فيديو أثار جدلا بالسعودية... بيان حكومي يوضح

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد أكد مراد السرحاني المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة هو تصرف فردي خاطيء.

وكشف البيان حقيقة ما قام به الموظف، مؤكدة أنه تلقى إشعارًا عن رغبة إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، الأمر الذي اضطر الموظف للقيام بالاجتهاد الخاطئ حين جلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل الإسهام بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة.

وأكد البيان على رفض الواقعة، قائلا إنه تم اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صور المقطع دون التحقق، وإظهار المقصد حتى ولو كان خاطئًا.

ولفت البيان إلى أن من صور المقطع انتهج أسلوب الإثارة في إيصال "النقد" الذي ترحب به أمانة تبوك والبلديات التابعة لها عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام ونسف الجهود الخدمية التي تقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات. على حد تعبير البيان.

وقال البيان إن أمانة تبوك حريصة على النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن متنزه النخيل هو واحد من أهم المواقع السياحية في محافظة حقل، وتجري البلدية على مدار الساعة أعمال النظافة فيه.