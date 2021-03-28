ليبيا… إنقاذ 132 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، ظهر اليوم الأحد، عن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في بلاده تمكنوا، مساء السبت، من إنقاذ المهاجرين في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية، وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.

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وأكد تلقي نداء استغاثة، قام بعدها، على الفور، بتحريك الزورق "فزان" بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الاستغاثة، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، في وقت تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، استعدادا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم 132، بينهم 5 نساء وجنسياتهم من باكستان وإريتريا ومصر والسودان وتونس وسوريا وغانا ونيجيريا.