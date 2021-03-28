القوات العراقية تعثر على جثة متفسخة داخل أحد أوكار "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": نفذت قوة من اللواء الثالث الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء وصلاح الدين وديالى من جهة حاوي نهر العظيم، أسفرت عن العثور وكر يحتوي أفرشة بجانبها جثة متفسخة مجهولة الهوية، وصاروخ كاتيوشا، وطائرة مسيرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.