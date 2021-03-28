رئيس لجنة كورونا بالكويت: هذه المؤشرات تؤكد أن الحظر مستمر بعد رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب منشور كتبه الجار الله عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد أن استمرار مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية تؤكد استمرار الحظر الجزئي لما بعد شهر رمضان.

وأكد المسئول الكويتي أن عدوى الفيروس لا تزال نشطة في جميع المحافظات، وفق المسح العشوائي لفرق الترصد الوبائي.

وشدد الجارالله على أن احتكار إمدادات اللقاحات المعتمدة من الدول المنتجة، يبطئ عملية التطعيم، لافتا إلى أنه لا جدوى من رفع نسب التطعيم في البلاد من لقاحات غير معتمدة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد اطلقت اليوم تحذيرات من أن البلاد دخلت موجتين ثانية وثالثة من الفيروس، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات الإصابة إلى معدل خطير، مشددة على ضرورة اتباع التدابير الاحترازية، لمنع نقل العدوى.

واعتبرت الوزارة أن الأرقام المسجلة حتى مع تطبيق الحظر الجزئي "مقلقة إلى حد كبير"، حيث يقبع 67 مريضا داخل العناية المركزة، فيما ارتفعت حالات الوفيات خلال الفترة من 7 مارس/آذار حتى أمس السبت، لافتة إلى أن معدل الشفاء من الفيروس وصل إلى 93% أول من أمس، بعدما كان قرابة 97% بداية العام، وذلك نتيجة ارتفاع الإصابات.