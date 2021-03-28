الشرطة المغربية تمنع مسيرة للممرضين في العاصمة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - نزل المتظاهرون إلى الشوارع، أمس السبت، بعد دعوة ''التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين'' إلى "مسيرة وطنية احتجاجية" أمام مبنى البرلمان.

لكن الشرطة منعت المسيرة في ساحة "باب الأحد"(مكان تجمع المتظاهرين)، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية على موقعها الإلكتروني.

ورفع المتظاهرون خلال المسيرة شعارات تستنكر تجاهل وزارة الصحة "مطالبهم المشروعة".

وطالب الممرضون بتعديل قانون ينظم المهنة ولا يسمح بترقية حاملي الشهادات لمدة عامين.

وأعلن مسؤولون في الرباط في وقت سابق أن المسيرة لن يسمح لها بالمضي قدما في ظل الإجراءات المغربية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحوا أنه اعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل/نيسان 2021، أعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.