إحصاء جزائري للاستثمارات الحيوانية باستخدام الطائرات المسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته جريدة "النهار"، الجزائرية، فقد أكد وزير الفلاحة والتنمية البشرية الجزائري إطلاق عملية إحصاء فيما يخص المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، خاصة.

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بينما أشار الوزير الجزائري إلى أن آخر إحصاء تم قبل 20 سنة، فقد أكد أن عملية الإحصاء ستنطلق ابتداء من اليوم، باستخدام النظام المعلوماتي، وستربط بقاعدة بيانات عملاقة.

وعن طريقة الإحصاء قال حمداني، إن وزارته قد طالبت وزارة الدفاع الجزائرية باستخدام الطائرات المسيرة في هذه العملية، وذلك من أجل لإحصاء المستثمرات الفلاحية والثروة الفلاحية.

ولفت إلى أن 136 ألف هكتار سيتم وضعهم تحت تصرف المستثمرين، مع تفعيل كل الإمكانيات الإلكترونية، داعيا لأن يكون الاستثمار بالشعب المهمة.

وفي سياق متصل قال حمداني، إن البوابة الإلكترونية تدخل ضمن تجسيد ورقة طريق الوزارة 2020/2024، موضحا أن مهمتها الأساسية تكمن في تقليص البيروقراطية، وتقريب الإدارة من المواطن.

وقال الوزير الجزائري إن وزارته تستهدف لأن تصل في نهاية العام الحالي 2021، إلى مرحلة 0 ورقة، لتعميم الرقمنة في كل المراحل.