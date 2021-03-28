الجزائر: فقدنا نصف مليون وظيفة مباشرة بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف عبد الحميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، عن ميزانية تبلغ 34 مليار دينار جزائري، خصصت للوقاية من مخاطر كبرى مثل وباء كورونا.

وحسب موقع صحيفة النهار الجزائرية، أن الدولة تكفلت بـ50 % من تكاليف التأمين لحوالي 6 ملايين أسرة.

ودون احتساب الخسائر غير الرسمية، قال عفرة أن وباء كورونا تسبب في فقدان 500 ألف وظيفة بشكل مباشر.

وصرح كمال جنوحات، رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة في الجزائر، بأن ما يزيد عن 50% من الجزائريين أصيبوا بكورونا ولم تظهر عليهم أعراض.

ونقلت صحيفة "النهار" عن جنوحات، وهو أيضا رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية في الجزائر، قوله بأن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد نُحْسَد عليها.