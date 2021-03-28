شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو تعقد اجتماعا مع 40 خبيرا مصريا للتصدى للأمراض حيوانية المنشأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (إكتاد) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مصر الاجتماع الأول لعام 2021 للفريق الاستشارى المعنى بمنهج الصحة الواحدة (OH_TAG) لمناقشة أساليب مكافحة الأمراض الحيوانية المشتركة، بهدف تحقيق النتائج الصحية المثلى لكل من الانسان والحيوان، إلى جانب مناقشة التحديات الرئيسية التى تعيق الجهود المبذولة لمواجهه الأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات فى مصر.

وتم خلال الاجتماع أيضًا تبادل المعلومات ومناقشة الوضع الحالى لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالى للأمراض الحيوانية المنشأ مثل أنفلونزا الطيور، كما تمت مناقشة التحديث العالمى بشأن وضع فيروس H5N8 وأنشطة رصد وتقصى إنفلونزا الطيور فى البشر والدواجن والطيور البرية، وتبادل المعلومات حول الإجراءات الجارية للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها.

وشارك فى الاجتماع 40 خبيرًا ومتخصصًا، يمثلون وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، والمعمل المرجعى للرقابة البيطرية على جودة الإنتاج الداجنى، ووزارة الصحة والسكان ممثلة قطاع الطب الوقائى، والمعامل المركزية للصحة العامة، ووزارة البيئة، ، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو، إلى جانب أساتذة متخصصين من كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.

ومن جانبه قال أحمد سعد، نائب رئيس فريق إكتاد مصر: "الهدف الرئيسى من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة الشركاء فى نهج الصحة الواحدة من أجل التصدى للأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات من خلال تسهيل تبادل المعلومات حول علم الأوبئة بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمواجهة هذه الأمراض بما فى ذلك وباء كورونا المستجد كوفيد-19".

ولفت إلى أنه يعتمد نهج الصحة الواحدة على التعاون والتواصل والتنسيق عبر جميع القطاعات والتخصصات ذات الصلة لمعالجة المشاكل الصحية المشتركة.

خلال الاجتماع تم مناقشه نتائج وتوصيات التقييم المشترك للمخاطر (JRA) لأنفلونزا الطيور والبروسيلا، وكذلك الهيكل الحالى لمركز عمليات الطوارئ، وخطط إنشاء مجموعة عمل لداء الكلب ومقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب مناقشة واعتماد أنشطة وخطط الفاو لتعزيز التعاون متعدد القطاعات. وفقا للفاو

وذكر بيان الفاو أنه تم تكوين الفريق الاستشارى لمنهج الصحة الواحدة بهدف تسهيل التعاون بين القطاعات والوزارات ذات الصلة وإيجاد منصة لتبادل المعلومات حول الأحداث الحالية والجديدة للأمراض الحيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتقييم السريع للمخاطر والخروج بتوصيات لتحسين عمليات التحكم والسيطرة وأن برامج وأنشطة الإكتاد فى مصر ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.