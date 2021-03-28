شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس المحتلة عن اقتحام 66 مستوطنا باحات المسجد الأقصى، وأفادت دائرة فى بيان أوردته وكالة الأنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية فى المكان، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

يذكر أن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس فى دولة فلسطين، دعت المجتمع الدولى وكنائس العالم لإنقاذ مدينة القدس المحتلة من خطر التطهير العرقى والتهويد الذى تتسارع خطواته خاصة فى أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى فى مدينة القدس.

وأكد رئيس اللجنة رمزى خورى فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن السلطات الإسرائيلية تمعن فى تنفيذ مخططات التهويد بشراكة علنية مع المحاكم الاسرائيلية التى تشرعن الاستيلاء على منازل وممتلكات المقدسيين كما يجرى الآن فى حى الشيخ جراح الذى يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 70 منزلاً ويقطنها نحو 2500 نسمة، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وناشد خورى، كنائس العالم أجمع بإعلان موقفها المتفق مع قواعد العدالة والحق والقانون الدولى وحق الشعوب فى الحرية والانعتاق من الظلم الذى يعانى منه الشعب الفلسطينى بشكل يومى نتيجة استمرار الاحتلال الذى يشكّل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، ويؤدى السكوت العالمى عن جرائمه إلى زيادة الضحايا من أبناء شعبنا، وانعدام فرص السلام والاستقرار فى المنطقة.