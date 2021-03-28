شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى بندوة مركز القاهرة للدراسات: العالم العربى مجال حيوى شامل لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن العالم يدخل مرحلة جديدة والماضى ليس كالحاضر وهو ما يطرح تساؤلات حول الدور المصرى فى المستقبل باعتبارها جزء من العالم العربى والشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط.

وأضاف موسى، خلال ندوة بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن العالم العربى يبقى بمثابة المجال الحيوى لمصر من الجانب الشامل، لأن المنطقة العربية تتأثر وجدانيا بكل ما يصدر من القاهرة رغم أهمية المناطق الأخرى سواء فيما يتعلق بالمحيط القارى أو المتوسطى أو غير ذلك.

وأوضح موسى، أن النظام العالمى سيشهد تعديلات كبيرة، وهو ما بدأ فى أزمة كورونا، موضحا أن تهديد الاستقرار العالمى لم يعد قاصرا على العدوان.

وأشار كذلك إلى مسالة التغير المناخى، معتبرا أنها تمثل تهديدا للاستقرار الدولى بشكل عام ولمصر والمنطقة العربية بشكل خاص.

ودعا موسى، إلى ضرورة التعاون العربى من بوابة الأزمات الراهنة، بعيدا عن المفاهيم التقليدية القومية العربية.