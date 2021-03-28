شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأضاف في اللقاء الإعلامي السنوي (عن بعد) لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان،أن خطة هذا العامتعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن أول هذه الإجراءات هو أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم،مشيراً إلى استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف.

وأكد أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة.

وأشار إلى أن حكومة المملكة الرشيدة توفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها.