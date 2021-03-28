شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف عن تصميم هاتف «آيفون 13» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عن مجموعة من التسريبات لصور تصميمات جهاز “آيفون 13” المنتظر الإعلان عن طرحه خلال الأشهر المقبلة.

وتظهر الصور ثلاثة تصميمات مختلفة للهاتف بأحجام 5.4 بوصة و 6.1 و 6.7 بوصة، على غرار النماذج التي أدرجتها آبل في إصدار آيفون 12.

وأوضح التقرير أنه، بالإضافة إلى الشق العلوي الصغير، يبدو أن سماعة أذن آيفون 13 قد تم نقلها إلى الحافة العلوية، حيث يعد هذا تغييراً كبيراً عن نماذج آبل السابقة.

وبحسب التسريبات، فإن تصميم آيفون 13 سيتميز بعدد كبير من الخيارات الجديدة، مع شريحة أحدث من A15 Bionic، وكاميرات محسنة وشاشة 120 هرتز على طرازات برو.

ووفقاً لموقع “تومز غايد” الإلكتروني، فإن كل هذه المعلومات لا تتعدى كونها تكهنات، إذ لم تؤكد شركة آبل أي معلومات بعد عن آيفون 13.