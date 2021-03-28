التنس أفضل رياضة تطيل العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

كشفت دراسة حديثة أن رياضة التنس هي الأفضل من بين الرياضات الشائعة من حيث الوقاية من الأمراض وزيادة متوسط العمر المتوقع. وتفوق التنس على رياضات مثل كرة الريشة وكرة القدم وركوب الدراجات والسباحة والجري، مع ما يقرب من 10 سنوات يمكن إضافتها إلى العمر المتوقع. وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال مراقبة الحالة الصحية لـ 8.577 مشاركًا - لمدة تصل إلى 25 عامًا – من خلال دراسة القلب التي جربت في مدينة كوبنهاغن. وجاءت السنوات الإضافية المتوقعة لممارسة الرياضة حسب كل لعبة على النحو التالي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية: التنس - يضيف 9.7 سنة كرة الريشة - تضيف 6.2 سنة كرة القدم - تضيف 4.7 سنة ركوب الدراجات - يضيف 3.7 سنة السباحة - تضيف 3.4 سنة الجري - يضيف 3.2 سنة ألعاب الجمباز - تضيف 3.1 سنة أنشطة النادي الصحي - تضيف 1.5 سنة وتمت صياغة هذه الاستنتاجات من الاستبيانات المتعمقة التي ملأها المشاركون، وبالإضافة إلى ذلك، تم أخذ المعلومات المتعلقة بموعد وكيفية وفاة الأشخاص في الاعتبار، وجري جمع البيانات بين أكتوبر (تشرين الأول) 1991 ومارس (آذار) 2017 لإثراء هذه النتائج. وخلص الباحثون إلى أن "الرياضات المختلفة مرتبطة بتحسينات مختلفة بشكل ملحوظ في متوسط العمر المتوقع. ومن المثير للاهتمام، أن الرياضات الترفيهية التي تنطوي بطبيعتها على مزيد من التفاعل الاجتماعي ارتبطت بأفضل طول عمر". وعززت جميع الأنشطة طول العمر مقارنة بعدم ممارسة الرياضة على الإطلاق، وهذا على الأرجح بسبب الفوائد الصحية العديدة المرتبطة بالتمارين الرياضية. وتظهر الأبحاث أن التمرينات الرياضية يمكن أن تعزز من احترام الذات والمزاج ونوعية النوم ومستويات الطاقة، ويمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإجهاد والاكتئاب والخرف ومرض الزهايمر.

