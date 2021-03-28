خطأ كارثي يرتكبه الجميع بفرشاة الأسنان.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تعد صحة الفم الجيدة من أهم الأشياء التي يجب الحفاظ عليها. وبما أن الفم يعد موطناً لمليارات البكتيريات، فإن الأمر يصبح كارثياً بالنسبة للأشخاص الذين لا يعتنون بفرشاتهم وأسنانهم وفمهم.



ويعلم الجميع أن استخدام الفرشاة بانتظام هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على صحة الأسنان واللثة أيضاً. لذا من المهم جداً العناية بها، وتجنب الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الجميع وهو تغطية الفرشاة.

في هذا السياق، قدم الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، 5 نصائح متعلقة بفرشاة الأسنان حول كيفية الحفاظ عليها نظيفة وفعالة:

1- لا تغطي الفرشاة:

تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.

2- عينيك تحمي أسنانك:

إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاشطفها قبل الاستخدام.

3- تبديل الفرشاة كل 3 أشهر:

بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.

4- لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر:

تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.

5 نظف الكوب

نظف الكوب الحامل للفرشاة وذلك لمنع تكون البكتيريا بداخله.