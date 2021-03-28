روسيا والإمارات تتفقان على استئناف جميع رحلات الطيران العارض

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر "إن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسأفياتسيا) أصدرت تصاريح لشركات الطيران لجميع الرحلات التي طلبتها، لذلك أكدت سلطات الطيران الإماراتية كل شيء لشركات الطيران الروسية".

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كما قال متحدث الوكالة، قبل ذلك كان هناك خطر إلغاء رحلات نقل ركاب في الإمارات، أبو ظبي لم تصدر تصاريح لهم، لأن شركات الطيران أيضا لم توافق على هذه الرحلات إلى روسيا.

بالإضافة إلى رحلات الركاب والبضائع، يمكنك أيضا الانتقال من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق الرحلات الجوية المنتظمة، تم استئناف الحركة الجوية بينهما في سبتمبر/أيلول.

وبسبب الوباء، أوقفت روسيا الرحلات المنتظمة والعارضة مع دول أخرى منذ 27 مارس/آذار 2020. وكان الاستثناء هو الصادرات، فضلا عن رحلات الشحن والبريد والرحلات الصحية والإنسانية.

منذ أغسطس/آب العام الماضي، بدأت روسيا في استئناف الرحلات الجوية تدريجيا.

ويمكنك الآن شراء تذاكر سفر إلى تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر واليونان وسنغافورة وأذربيجان وأرمينيا وكوبا وسيشل وجزر المالديف.