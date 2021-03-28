عقب تأزم الموقف مع عون... إعلام: الحريري يضع شروطا أشد لتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، سيرفع من جانبه خطابا واضعا المزيد من الشروط بالنسبة للتأليف الحكومي.

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وعن طبيعة هذه الشروط قالت المصادر، إنه يتجه لأن يضع تشكيلة جديدة يحصل من خلالها على النصف زائد واحد، في حكومة من 18 وزيرا.

وأوضحت المصادر أن هذا التشكيل يعني أن يكون للحريري ولحلفائه السياسيين 10 وزراء.

وعن توزيع هذه التقسيمة بين الحريري وحلفائه، أكدت المصادر أنها ستكون 4 وزراء سنّة يختارهم هو، و2 وزراء شيعة لحركة أمل، ووزير درزي واحد يتم اختياره بالتنسيق مع النائب ​وليد جنبلاط​.

وأوضحت أن وزيرا واحدا لحليفه ​المردة​، ووزير للطاشناق الذي سمّى الحريري وهو ‏في عدة محطات تميز عن ​رئيس الجمهورية​، ووزيران مسيحيان يسميهما الحريري بنفسه.

ولفتت المصادر إلى أنه وحسب خارطة التشكيل ​الجديدة​ فسيعطي 5 وزراء مسيحيين للرئيس ميشال عون، شرط ان يسمّي هو معه وزير الداخلية.

يشار إلى أن سفيرَتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قد أبلغا سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف بأنّ الرئيس اللبناني ميشال عون، يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.