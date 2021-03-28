وزير السياحة المصري يوضح لماذا السياحة في مصر مثالية في فترة كورونا؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، استعداد مصر لاستقبال السياح من أي مكان، لافتا إلى وجود حركة استثمار في هذا القطاع، ترقبا لعودة الوفود السياحية.

وقال العناني إن "الأزمة الحالية في السياحة عالمية وليست مصرية، وهذا لا يمنع المستثمرين من الاستمرار في عملهم استعدادا لانتهاء الأزمة، لذا استغل المستثمرون عام 2020 للعمل في المشروعات المتوقفة".

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وأضاف، "الفترة القادمة ستشهد افتتاح مجموعة من المشروعات السياحية في عدد من المحافظات، لأن الجميع يعرف أن السياحة ستعود سريعا بعد الوصول للقاح [المضاد لفيروس كورونا ] وتمكن السياحة من الحركة بحرية".

وحول الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، أشار إلى أن الإجراءات الوقائية مطبقة بكل التزام.

وتابع "الدليل هو عدد السياح الذي يزيد كل شهر عن الشهر السابق"؛ معتبرا أن ذلك يأتي نتيجة الالتزام بالإجراءات، وكذلك لتمتع مصر بالطقس المشمس على فترات طويلة خلال العام.

كذلك، حسبما أفاد الوزير، السياحة في مصر قائمة على الشواطئ والرياضات المائية والجبال والأماكن المكشوفة والمناطق الجبلية، و"كلها مثالية لفترة كورونا وما بعد كورونا".

ولفت العناني إلى عودة مؤشر السياحة إلى الارتفاع، وأن "نسبة الزيادة الشهرية في عدد السياح حوالي 10 بالمئة".

وأوضح الوزير أن قرار عودة الأفواج السياحية "ليس مصريا"، ولكنه قرار الأسواق المصدرة للسياحة مثل أوروبا؛ لافتا إلى عدد السياح بلغ 3.6 مليون سائح، العام الماضي.

وأوضح، أن السياحة الأوروبية - التي تمثل عموما ثلثي السياحة الوافدة لمصر - حاليا قليلة جدا بسبب جائحة كورونا؛ مشيرا إلى أن السائحين من المملكة المتحدة بدأوا بالعودة بالفعل إلى مصر، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وأردف أنه في الوقت الراهن السياحة الوافدة تأتي من دول أوروبا الشرقية، مثل أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا وصربيا ورومانيا وبولندا.