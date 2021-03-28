مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "معا"، صباح اليوم الأحد، أن دائرة الأوقاف الإسلامية قد أكدت أن المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، بحراسة من قوات وضباط الجيش الإسرائيليين، وقاموا بجولتهم في الأقصى.

وكانت"جماعات الهيكل" الدينية اليهودية المتطرفة قد أعدت خلال الأيام الماضية البرامج الخاصة خلال أيام "عيد الفصح"، والذي بدأ مساء أمس السبت، ولمدة أسبوع، في الأقصى ومحيطه، أبرزها اقتحامات يومية خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، ودعوات لإدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد.

سبق أن أرسلت جماعات الهيكل خلال الشهر الجاري رسالة نصية الى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالبته خلالها بالسماح لهم بتقديم قرابين الفصح في الأقصى.