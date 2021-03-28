هيئة قناة السويس تعلن إزالة 27 ألف متر مكعب من الرمال لتعويم السفينة الجانحة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . SUEZ CANAL AUTHORITY

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن "الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشف، في تصريحات له ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" خسائر القناة، بسبب أزمة جنوح السفينة البنمية، مؤكدا أن خسائر القناة تقترب من 14 مليون دولار يوميا.

لكن رئيس الهيئة استدرك بأن تقدير الخسائر لا يمكن أن يكون بدقة كاملة وذلك لأن الرسوم المفروضة تختلف من كل سفينة لأخرى على حسب الحجم والحمولة، فمن الصعب حساب حجم الخسارة، مؤكدا: "لكننا نتكلم في رقم قريب من الـ 14 مليون دولار يوميًا".

وتحدث ربيع عن أن أزمة جنوح السفينة البنمية في القناة تعطي دروسا في أهمية الاستمرار في الجاهزية لأي مواقف صعبة، مؤكدا أن مثل هذه الأزمة تحدث في قناة السويس، ولكن بنسب لا تذكر مقارنة بعدد السفن التي تعبر من القناة.

​الجدير بالذكر أنه في 23 آذار / مارس الجاري، علقت السفينة المملوكة لليابان "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 مترا وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طنا في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

وأعلنت بعدها الهيئة تعليق حركة الملاحة مؤقتا، فيما تواصل ثمانية زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

وكشف مصدر في شركة "غاس" للخدمات الملاحية بقناة السويس، أن عملية تخفيف حمولة السفينة الجانحة، صعبة للغاية، مشيرا إلى أنها تبدو مستحيلة. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن عرض السفينة يستوعب عرض القناة بالكامل، ومن الصعب دخول معدات وأوناش بحذائها لرفع الحاويات المحملة بها.