قرابة 14 مليون دولار... رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة خسائر القناة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات له في برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد 28 مارس/آذار، كشف ربيع أن خسائر القناة تقترب من 14 مليون دولار يوميا.

لكن رئيس الهيئة استدرك بان تقدير الخسائر لا يمكن أن يكون بدقة كاملة وذلك لأن الرسوم المفروضة تختلف من كل سفينة لأخرى على حسب الحجم والحمولة، فمن الصعب حساب حجم الخسارة، مؤكدا: "لكننا نتكلم في رقم قريب من الـ 14 مليون دولار يوميًا".

وتحدث ربيع عن أن أزمة جنوح السفينة البنمية في القناة تعطي دروسا في أهمية الاستمرار في الجاهزية لأي مواقف صعبة، مؤكدا أن مثل هذه الأزمة تحدث في قناة السويس، ولكن بنسب لا تذكر مقارنة بعدد السفن التي تعبر من القناة.

وعن سبب عدم حدوث ضجة مع أزمات مماثلة قال رئيس الهيئة إن مثل هذه الحوادث كانت تحدث ولم يشعر بها أحد، لأنها كانت تحدث في مكان به ازدواج وكان يتم تشغيل القناة الثانية.

وأكد ربيع أن هناك حاجة في القناة إلى وحدات وكراكات أكثر، مشيرا إلى ان هذا ما يتم العمل عليه حاليًا.

وأوضح أنه سيتم وصول الكراكة العملاقة التي تحمل اسم الفريق مهاب مميش الأسبوع القادم، كما ستصل كراكة عملاقة الأخرى في شهر أغسطس/ آب القادم، وهو ما يعتبر تحديثا لأسطول الكراكات الموجودة لدينا، كما أن هناك 5 قاطرات تم التعاقد عليهم مع أحد الشركات الصينية بقوة شد 80 طن، حسبما أكد رئيس الهيئة.