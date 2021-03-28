"لم يتوقف رغم تحذيره"... كامل الوزير يكشف مفاجأة بشأن "الفاجعة الكبيرة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي، عمرو أديب، أن "هناك خطأ بشريا، واللغز في القطار القادم من الخلف أنه لم يتوقف رغم تحذيره"، قائلا: "سائق القطار الخلفي لم يرد ولم يستجب للنداءات والإشارات".

وأكد أن "تحقيقات النيابة ستكشف عن الأسباب، التي جعلت سائق القطار الخلفي لا يرد على الاتصالات، والتحذيرات التي تم إرسالها من القطار الأول، عبر جهاز القطار، أو على هاتفه الشخصي".

وأشار الوزير المصري، إلى أن "سائق القطار الخلفي تجاوز الإشارات الضوئية، على الرغم من أنها أعطت اللون الأصفر (الذي يعني يجب تخفيف السرعة) ثم الأحمر (الذي يعني يجب التوقف)، للتحذير بوجود عائق في الطريق". وقال إن "سائق القطار الأول توقف نتيجة سحب بلف الهواء المخصص لحالات الطوارئ من أحد الركاب".

وأوضح وزير النقل، أن "سائق قطار الركاب المتوقف اتخذ الإجراءات السليمة وأبلغ بأنه توقف رغما عنه"، لافتا إلى أن نظام التحكم في سرعة لقطارات كان يقلل من السرعة في المناطق التي تشهد إصلاحات وتطوير، ما يجعل القطار يتأخر عن المواعيد المحددة له، مضيفا أنه "تم توجيه سائقي القطارات ذوي الخبرة بتشغيله فقط في الأماكن التي تشهد إصلاحات والتخلي عنه والسير بالسرعة الطبيعية في الأماكن المطورة".

وتصادم ظهر يوم الجمعة الماضي، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس السبت، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج، وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، وارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".