شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع تركيب 74 شاشة رقمية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي 74 شاشة رقمية مختلفة المقاسات بحسب مكان تركيبها، تم تركيب 50 شاشة منها مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بُعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب 24 شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.وفق بيان صحفى للسفارة السعودية بالقاهرة.

وأكد الرئيس العام لشئون الحرمين رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب بعدة لغات عبر الشاشات التي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.