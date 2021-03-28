شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق برنامج «صنع في السعودية» برعاية ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ينطلق اليوم برنامج “صنع في السعودية”، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيُعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال الحفل الذي سيقام اليوم “عن بعد” عن “الشعار” الذي يقدّم هوية رسمية موحّدة للترويج للمنتجات والخدمات السعودية.

كما سيعقد مؤتمراً صحفياً لإلقاء الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية البرنامج.