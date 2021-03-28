شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «النيابة» تستدعي امرأة بتهمة الإساءة والتشهير عبر قروب نسائي بـ«واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن النيابة العامة، قامت باستدعاء امرأة تعمل في وظيفة حكومية، للتحقيق معها حول تهم نشر إساءات في قروب واتساب يضم 40 امرأة.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن إحدى عضوات القروب قد تقدمت بشكوى، اتهمت فيها امرأة بسبها والتشهير بها وأحد أفراد أسرتها، إضافة إلى اتهام منسوبي محكمة بتهم غير صحيحة وتوجيه الإساءات لهم بالسب والشتم، حيث قامت الشاكية بأخذ صور لتلك المحادثات وأرفقتها بملف الشكوى.

وأضافت المصادر أن المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، معتبرة إياها دعوى كيدية نتيجة خلافات بينها وبين عضوة القروب، مبينة أنه جرى مطابقة ما ورد بملف القضية مع المحادثات الواردة بهاتف عضوة القروب، حيث تبين أن الإساءات صدرت من هاتف المتهمة، فتم إعادة استجوابها وأقرت بإرسال الرسائل بعد أن جرى عرضها عليها.

وأشارت المصادر، إلى أن دائرة العرض والأخلاق بالنيابة قررت توجيه الاتهام للسيدة بالتشهير والإساءة لأحد المدعين والإساءة للقضاة عن طريق أحد “قروبات الواتساب”، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مستندة إلى ما ورد في إقرارها بإرسال تلك الرسائل المسيئة.