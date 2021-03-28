شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من وزارة الصحة بشأن مدة التعافي من «كورونا» في حال عدم وجود أعراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية عودة المصاب بفيروس كورونا الذي لا تظهر عليه الأعراض لمزاولة حياته الطبيعية بعد اليوم السابع من الإصابة.
وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أن هذه المعلومة غير صحيحة، مضيفة أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.
وأضافت: “أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة أخذ لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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