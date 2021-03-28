شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرة في منتجات «آبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات “آبل” . وأوضح المركز أن “آبل”، أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS . وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت “آبل” توضيحاً لهذه التحديثات كالتالي: https://support.apple.com/en-us/HT212258 https://support.apple.com/en-us/HT212257 https://support.apple.com/en-us/HT212256

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