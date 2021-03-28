شركة جوجل تطلق تحديثا جديدا لأحد المكونات الهامة لنظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لأحد المكونات الهامة لنظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد من أجل إصلاح المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المعطلة



وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد يتعلق بتطبيقات ويبفيو Webview، وهي عبارة عن التطبيقات، التي تتيح إمكانية إظهار محتويات الويب.

ونجمت المشكلة بسبب خلل في إصدار سابق من ملف أندرويد سيستم ويبفيو الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المشكلة بالنسبة لتطبيق البريد الإلكتروني جي ميل وغيره من تطبيقات أندرويد بدأت في الظهور يوم الإثنين الماضي واستمرت لمدة 7 ساعات تقريبا. ولجأ الكثير من المستخدمين إلى موقعي تويتر وريد إت للإعلان عن المشكلة التي ظهرت لمستخدمي هواتف سامسونج وبيكسل.

وقالت جوجل في رسالة لمستخدمي تطبيقاتها "نعتذر عن ازعاجكم ، ونشكركم على الصبر واستمرار دعمكم... رجاء كن على يقين أن موثوقية نظام التشغيل تأتي على رأس أولوياتنا في جوجل. ونحن نقوم بتحسينات مستمرة لكي نضمن أن أنظمتنا هي الأفضل".

وأشارت جوجل إلى أن المشكلات لا تقتصر على تطبيقات الأطراف الأخرى فقط، ولكنها تظهر أيضا مع تطبيق البريد الإلكتروني جوجل Gmail المخصص للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

ونظرا لأن تطبيقات Webview تعتمد على متصفح جوجل كروم، فقد قامت الشركة الأمريكية بإطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم الشهير أيضا لإصلاح الأخطاء الموجودة به.

ولكي يتحقق المستخدم من تثبيت أحدث إصدار من Webview ومتصفح جوجل كروم على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، فمن الأفضل إلقاء نظرة سريعة على متجر جوجل بلاي، والنقر على الأيقونة، التي تضم 3 شرطات أفقية والموجودة في الزاوية العلوية جهة اليسار.

وبعد ذلك يتم تحديد الخيار "التطبيقات والألعاب الخاصة بي/المثبتة"، ثم النقر على مربع "تحديث" خلف بنود القائمة Webview ومتصفح جوجل كروم.

ومن الأفضل للمستخدم تشغيل وظيفة التحديث التلقائي للتطبيقات، إذا لم تكن مفعلة، وذلك عن طريق قائمة "الإعدادات/التحديث التلقائي للتطبيقات"، وبعد ذلك يتم تحديد خيار تنزيل التحديثات التلقائية مع شبكات الواي فاي فقط أو عن طريق اتصال البيانات الجوالة.جوجل تحل مشكلة جي ميل وتطبيقات أندرويد الأخرى على بعض الأجهزة