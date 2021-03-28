ثغرة خطيرة تجبر "أبل" على تحديث طارئ لـ"آيفون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت شركة أبل تحديثا على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من أجل إصلاح عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي "سفاري" ومتصفحات أخرى.



وقالت مواقع تقنية متخصصة إن الشركة الأمريكية العملاقة على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد،لكن لم تتوفر الكثير من التفاصيل حول حجم الاختراق ونطاقه.

وقالت إن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية.

ويطلق على هذه المشكلة الأمنية Zero-day، لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة، سدت الأبواب أمام الاختراق.

ويعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطوريها.

وبوسع أي شخص إجراء التحديث، عن طريق الانتقال إلى الإعدادات واختيار فئة عام والنقر على خيار Software Update.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت شركة أبل تحديثات على متصفح "سفاري" الذي يحتوى على العديد من المميزات مثل الترجمة والسرعة الفائقة.

وحصل متصفح الإنترنت سفاري Safari الخاص بالشركة الأمريكية بدوره على العديد من التحديثات الجديدة المميزة.

وبحسب موقع theverge.com أصبح متصفح سفاري Safari يمتلك تحديثات مميزة مثل القدرة على تحميل مواقع الويب بشكل أسرع بنسبة 50% أسرع من متصفح جوجل كروم Google Chrome.

وأصبح مستخدم متصفح سفاري Safari متمكنا من الحصول على معاينة شاملة لصفحات الويب فقط عبر تمرير مؤشر الماوس فوق علامة تبويب، بالإضافة إلى ميزة إغلاق جميع علامات التبويب إلى اليمين بواسطة النقر بزر الماوس الأيمن على علامة التبويب والضغظ على اختيار "إغلاق".