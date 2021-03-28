العراق... ضبط أسلحة وعتاد في حي الجهاد والشرطة الخامسة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية في بيان لها إنه بعد إجراء عملية أمنية لتفتيش الشرطة الخامسة، تم العثور على بندقية كلاشنكوف، و5 مخازن بندقية، وعتاد بندقية عدد 45، وناظور نهاري، وتم التعامل مع المضبوطات أصوليا، بحسب موقع "السومرية نيوز".

فيما ضبطت الشرطة الاتحادية في حي الجهاد 3 بندقيات كلاشنكوف، ومسدس كاركال، و3 مسدسات صوتية، و5 مختزن بندقية، وعتاد بندقية كلاشنكوف 115 إطلاقة، ومخزن وحربة عسكرية، وعتاد مسدس عدد 30 طلقة.

جدير بالذكر أن العمليات الأمنية العراقية، تكثفت مؤخرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي "داعش"، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.