بريطانيا: نعرف أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة العربية عن السفير نيل كرمبتون، عبر موقع تويتر، قوله إن بريطانيا تدعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.

واعتبر السفير أن مهاجمة منشآت النفط في المملكة "تصعيد خطير".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد 28 مارس/آذار، اعتراض طائرتين مُسيرتين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف قوله إن قواته "اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية".

واتهم التحالف، جماعة "أنصار الله" بـ"الاستمرار في المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".