"النهضة" التونسية تقاضي جريدة محلية لنشرها شائعات عن الغنوشي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته الحركة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت إنها رفعت عددًا من القضايا في حق "بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها واجب التحرّي والتدقيق".

ولفتت النهضة إلى ما وصفتها بـ"الحملة التي تستهدف الحركة ورئيسها"، مؤكدة أنها "ردّة فعل بائسة في محاولة للتعمية عن التسريبات التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها".

وحددت الحركة في بيانها من تقصده بهذه القضايا أكثر، حينما قالت إن "جريدة الأنوار"، قد نشرت "مقالا مضللا تدعي فيه أن رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يمتلك آلاف المليارات، ويدير شبكات أسلحة قاريّة وغيرها من الإدعاءات الكاذبة".

وفيما أدانت الحركة مثل تلك الاتهامات التي وصفتها بـ"التضليليّة"، فقد أكدت أن "هذه الأساليب كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانيّة لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان"، على حد تعبير البيان.

يشار إلى أن "جريدة الأنوار" وهي صحيفة محلية تونسية، كانت قد نشرت تحقيقاً تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي"، قالت فيه إن "ثروة الغنوشي بلغت 2700 مليار دينار تونسي، مما جعله يتصدر قائمة الأثرياء في تونس"، مشيرة إلى أن "ثروته تتمثل في ودائع ببنوك سويسرية وحصص في شركات خارج تونس من بينها 3 شركات في فرنسا"، لافتة إلى أن مصادر هذه الثروة هي الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا وتجارة جوازات السفر، حسب قولها.

وبينما أثار المقال جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد اعتبرته قيادات من حركة النهضة "كذبًا" و"افتراءا" يهدف إلى تشويه الحزب ورئيسه.