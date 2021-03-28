مسيرة حاشدة للحزب الشيوعي اللبناني في بيروت تنديدا بالوضع الاقتصادي والمالي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الحزب الشيوعي اللبناني المظاهرة المطلبية مباشرة على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث دعا "الخروج من الأزمة اعتبارا من الداخل لا من أوصياء الخارج ومشاريعهم المدمرة".

وحددت اللجنة المنظمة للحزب تفاصيل المظاهرة، التي انطلقت من مصرف لبنان المركزي وسط بيروت، وصولا إلى السراي الحكومي، ومروراً بالمجلس النيابي ووزارة الاقتصاد.

وجابت المظاهرة الحاشدة أزقة العاصمة ورفعت خلالها شعارات منددة بالحكومة اللبنانية والطبقة السياسية الفاسدة، ومسؤولية الوزراء والنواب والزعماء، بما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة.

وكان الحزب قد طرح برنامجا إنقاذيا، للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.