"كونوا شعبا واحدا"... ماذا قال الكاظمي عن السيسي والمصريين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي في رسالته للمصريين: "نحبكم وأحب الشعب المصري، العراق يرحب بالمصريين، اهتموا بالرئيس السيسي، في يدكم فرصة تاريخية".

وأردف المسؤول العراقي: "مصر تستعيد وضعها، والحمد لله استعادت وضعها، لقد كنت في القاهرة منذ فترة عندما كنت حاضرا اجتماع أجهزة المخابرات، وسعدت عندما رأيت تنمية حقيقية في مصر".

واختتم رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رسالته للشعب المصري قائلا: "نتمنى لمصر كل الخير، واهتموا بأنفسكم وكونوا شعبا واحدا لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية، العنوان الوطني هو الحل".

وتأتي تصريحات الكاظمي قبل انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي تأجلت بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج المصرية.

وكان مصطفى الكاظمي، أعلن الجمعة، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية المقررة نهاية الشهر الحالي في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب تصادم القطارين في مصر.

يذكر أن القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الأردنية بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي كانت في آب/أغسطس الماضي وركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.

كما بحثت تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى بين البلدان الثلاث قد عقدت في القاهرة، في آذار/مارس 2019.