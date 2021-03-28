الأردن بصدد إقامة منطقة ذهبية للسياح خالية من وباء فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع " Arab News" الإخباري أن المنطقة الذهبية المخطط بإقامتها، تشمل وادي رم والبتراء ومنطقة البحر الميت.

وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات والإعلام في الحكومة الأردنية، ساهر دودين، أن الدخول إلى هذه المنطقة سيكون مشروطا بتلقي الزوار اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل الدخول.

وأضاف دودين قائلا إن "هذه القاعدة ستطبق على كل من الضيوف والمواطنين المحليين والعمال في قطاع السياحة".

ومن جهته، قال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، عماد حجازين، أن وزارة الصحة ستضمن المنطقة آمنة لجميع أصحاب المصلحة.

كما قال المدير العام لشركة السفريات حنا صوالا:"نحتاج إلى العمل معًا لتطعيم جميع الأشخاص، الذين يعيشون في المنطقة والعاملين في السياحة، الذين هم على اتصال دائم بالضيوف، بما في ذلك موظفي المطاعم والسائقين والمرشدين السياحيين، وأولئك الذين يزودون الفنادق بالطعام والمواد الأخرى".