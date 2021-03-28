شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سائق حاوية مخلفات يُفرغ حمولتها داخل حي سكني بالرياض.. و«الأمانة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لسائق حاوية مخلفات يقوم بتفريغها في أراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية بمنطقة الرياض بعد منتصف الليل.
وأثار الفيديو استياء الأهالي، لما يقوم به سائقي حاويات المخلفات من أفعال مخالفة، مطالبين بمعاقبة المخالفين مع تشديد الرقابة حتى لا يتكرر هذا الفعل مرة أخرى.
من جانبها، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع الفيديو قائلة: “الرجاء تزويدنا بالبيانات وإحداثيات الموقع عبر الخاص لنتمكن من خدمتكم”.
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