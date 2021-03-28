شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تكشف عن أعداد المعتمرين والمصلين خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنه تم تفويج قرابة 13 مليون مصلي ومعتمر منذ بداية التفويج في شهر صفر الماضي وحتى اليوم الأحد.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه منذ بداية التفويج في 17 صفر الماضي وحتى اليوم الأحد 15 شعبان، تم تفويج 3.194.000 معتمر، مضيفة أنه تم تفويج 9.320.000 مصلي.

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أكد على ضرورة التزام قاصدي بيت الله الحرام، بالتعليمات الصحية والتنظيمية والحصول على التصريح من تطبيق “اعتمرنا“.

وأوضح أن الحضور إلى مراكز استقبال المعتمرين الموضح في التصريح حسب الوقت المحدد مسبقا لضمان سلاسة العمليات التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.