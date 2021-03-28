شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يُبادر بتخصيص يوم مجاني كل أسبوع للكشف على المرضى في عيادته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي، عن مبادرته بتخصيص يوم مجاني في عيادته الخاصة لمَن يحتاجون إلى العلاج أو يرغبون بالحصول على استشارات طبية.

وقال “الذايدي” خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه خصص هذا اليوم المجاني في إطار حبه لأبناء منطقته وشعوره بالمحتاجين من المرضى.

وأضاف أنه يشعر في هذا اليوم براحة نفسية وسعادة مختلفة عن الأيام التي تكون فيها الخدمة الطبية بمقابل، مشيراً إلى أن العيادة مفتوحة للجميع وليست للمُحتاجين فقط.