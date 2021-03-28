عمرو موسى يطلق تصريحات "نارية" عن معمر القذافي وإيران و"أحلام أردوغان"

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وأضاف موسى، خلال كلمته في الملتقى الفكري الذي نظمه معهد البحوث والدراسات العربية، أنه اقترح على ملوك ورؤساء الدول العربية آنذاك، بفتح الحديث مع تركيا وإيران وإسرائيل فيما يتعلق بالقضايا المهمة في المنطقة، موضحا أن "النزاع العربي مع إسرائيل ليس تاريخيا"، عكس إيران "الفرس"، وتركيا و"رغبتها في إعادة الدولة العثمانية"، وذلك حسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار إلى ثورات الربيع العربي، قائلا: "الحكم العربي لم يكن رشيدا، ولذلك قامت ثورات الربيع العربي في الكثير من البلاد العربية"، موضحا أن "معمر القذافي لم يدرك حقيقة التيار الثوري الذي اجتاح قبله تونس ومن ثم مصر".

ويقدم عمرو موسى في كتابه "سنوات الجامعة العربية" شهادته الموثقة عن عشر سنوات أمضاها أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011؛ على مدى 19 فصلا، موزعة على 574 صفحة.