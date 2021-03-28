شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: رياح نشطة مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة ، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار ومحركة للرمال

‏وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، نشاط للرياح من شبه قوية إلى قوية مثيرة للغبار ومحركة للرمال على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، وعلى نواحي غرب المملكة ساحل البحر الأحمر الشمالي والأوسط ونجران – إلا أن يصرفها الله- .

أجواء باردة

كما توقع الحصيني، ‏أجواء معتدلة نهاراً، تميل للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية، وباردة ليلاً على الشمالية والمرتفعات الجبلية.

نصائح

ونصح الحصيني من يخرج للبر أو الاستراحة في الليل في أماكن مفتوحة، أخذ الاحتياطات اللازمة في الملابس الشتوية مساء الأحد 8/15 و الاثنين 8/16 والثلاثاء 1442/8/17هـ في المناطق المذكورة.

ودعا الحصيني، قائدي المركبات توخي الحذر من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها.

درجات الحرارة